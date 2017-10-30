رحمة عادل فتاة مصرية لا يتجاوز عمرها 15 عاما، وصلت للمرحلة الثانوية الأزهرية رغم إعاقتها، وكانت تؤدي امتحانات نهاية العام بنفسها دون مرافق، عن طريق الكتابة بالفم .

اسمها بالكامل رحمة عادل عليوة، في الصف الأول الثانوي في معهد فتيات 6 أكتوبر الأزهري بمحافظة الجيزة، ويقول والدها لـ "العربية.نت" إنه ووالدتها لاحظا عليها أعراضا غير طبيعية في نموها، فكانت ضعيفة ولا تقوى على الحركة، وبسبب تشخيص طبى خاطئ، والظروف الاقتصادية السيئة التي لم تسمح بعلاجها أصبحت الفتاة غير قادرة على الحركة، وهى في الثانية من عمرها .

وأضاف الوالد أن ابنته مصابة بضمور في عضلاتها ولا تقوى على الحركة، ولا تستطيع تناول طعامها أو قضاء حاجتها إلا بمساعدة من والدتها أو أشقائها، لكنها رغم ذلك لم تستسلم، وطلبت الالتحاق بالتعليم، وتم إلحاقها بالفعل بإحدى المدارس وعمرها 7 سنوات.

ويشير والد رحمة إلى أن والدتها تصطحبها يومياً إلى المدرسة، ولكن فوجئنا أن هناك مشكلة، وهي من سيكتب لها الإجابات في الامتحانات، ولكنها فاجأتنا بالقول إنها ستتعلم الكتابة بأي طريقة، وستكتب الإجابات بنفسها دون مساعدة من أحد، ولم تسعفها يداها في الحركة فأخذت تحاول الكتابة بفمها حتى تمكنت من إجادتها.

من جانبها تكشف رحمة أنها تعلمت الكتابة بالفم بعد عجزها عن الإمساك بالقلم بيديها، ولذلك سعت للكتابة عن طريق الفم ومع مرور الوقت تمكنت من إتقان ذلك.

وأضافت لـ "العربية.نت" أن الكثير من الأطباء الذين يتابعون حالتها يرون أنه بالإمكان معالجة حالتها خارج مصر، لكن ظروف والدها المادية تعوق ذلك، ولذلك فهي تقوم بالخضوع للعلاج الطبيعي بشكل دوري حتى تستطيع الكتابة بفمها .