أظهر مقطع فيديو، لحظة تعرّض خبير الأفاعي الأردني رعد الراعي، للدغة صعبة من "أفعى فلسطين" السامة، خلال مقابلة تلفزيونية. وعلى إثر تلك اللدغة، نُقِلَ "الراعي" الى مستشفى "البشير" في المملكة الأردنية، وهو في وضعٍ خطيرة. وتمكّن "الراعي" من النجاة من الموت جراء اللدغة؛ إثر إعطائه عدة جرعات مضادة لسمّ أفعى فلسطين القاتلة، زوّدها للمستشفى خبير الأفاعى الفلسطيني جمال العمواسي.



يُذكر أن أفعى فلسطين تتواجد في فلسطين وغرب سوريا، وشمال – غرب الأردن، يبلغ طولها 80 – 130 سم، ويميل لونها إلى الأصفر مع وجود خطوط ملتوية ذات لون غامق على كامل جسدها. وتعتبر أفعى فلسطين من أشد أنواع الأفاعي سمية، حيث يمكن أن تؤدي لدغتها إلى بتر العضو المصاب أو الوفاة.