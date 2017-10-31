انهالت العروض الفنية والهدايا الرمزية على فتاةالإحساء، عائشةالعيسي، صاحبة أهزوجة "عيوشة ويه ويه" التي تغنت بها بعفوية وتلقائية في طريق عودتها من المدرسة.

انتشرت الأهزوجة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوالي الإعجابات عليها، وتداول رواد الصفحات التواصلية "إيموجي" شبيهاً لها.

وقال عبدالله العيسي، شقيق عائشة، إن العروض الفنية انهالت عليها إعجابا بموهبتها، مشيراً إلى أنها في التاسعة من عمرها، وتدرس بالصف الثالث الابتدائي، وكانت عائدة من المدرسة بعد يوم دراسي كامل عندما راحت تغني في براءة بكلماتها البسيطة والجذابة في آن واحد.

وأضاف شقيقها أنه استقبلها عند باب المنزل، مردداً معها الأهزوجة، بما أسعدها وأدخل عليها البهجة والفرحة ودفعها للرقص العفوي، موضحا أنه فوجئ بالانتشار الواسع لهذا المقطع العفوي.