انتشرت على الشبكات الاجتماعية مساء الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول رسالة وجهتها سعودية لزوجها تبارك له زواجه بالثانية.

وقالت في الرسالة التي كتبتها عبر واتساب وتداولها السعوديون "بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما بخير"، وبحسب تصريحات صحفية للزوج فإن زوجته لم تكتف بالمباركة بل حتى أنها دعمت زواجه مادياً.

فالزوجة والتي تعمل مديرة مدرسة في تبوك شمالي السعودية هي مشرفة أيضاً على والدة زوجها المسنة المقعدة، إضافة إلى اهتمامها بأبنائها وزوجها، يقول الزوج "حتى أنها لم تطلب مني استقدام عاملة منزلية لمساعدتها".

وفي الوقت الذي انتشر هذا الخبر الذي اعتبره الزوج مثالاً جيداً، انتقد كثيرون ذلك معتبرين أن ما حصل هو أمر نادر فغالباً ما تتخلل فكرة الزواج من ثانية مشاكل عائلية يصعب على الزوجة الأولى تقبلها.