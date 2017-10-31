تحولت زفة عريس في محافظة الشرقية بمصر، إلى ساحة لمشاجرة عنيفة أدت إلى مقتل سيدة إثر إصابة تعرضت لها.

وسيطرت حالة من الرعب والفزع على أنحاء قرية “سنجها” بمركز كفر صقر على مدار الـ24 ساعة الماضية، على إثر الحادثة، حيث تحولت القرية إلى ثكنة أمنية بتواجد رجال الأمن لمواجهة أي أعمال شغب.

واشتعلت النيران في قرابة 9 منازل داخل القرية، في الوقت الذي تم القبض فيه على قرابة 20 متهمًا من العائلتين، للتحقيق معهم بشأن وفاة السيدة، ولتجنب تجدد المواجهات والاشتباكات بين الطرفين.

وبدأ إشعال النار في منازل إحدى العائلات بعد وفاة سيدة داخل المستشفى نتيجة إصابتها في خلافات نشبت بين العائلتين بسبب مرور “زفة عريس” لإحدى العائلات، من أمام “سرادق” عزاء للعائلة الثانية، الأمر الذي اعتبرته عائلة المتوفى “عدم تقدير لها في مصابها”.

وأخمد رجال الإطفاء النيران باستخدام خراطيم المياه لعدة ساعات لإخمادها وسط إصابات عديدة بين أطفال القرية بالاختناق من الدخان المتصاعد.

ومنع أهالي القرية أطفالهم من الذهاب للمدارس، خوفًا عليهم من تجدد أحداث العنف.

وطالب نشطاء من أبناء القرية والقرى المجاورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات الأمنية بإحكام السيطرة منعاً لتجدد الاشتباكات، حيث تداولوا العديد من الصور التي تعبّر عن حالة القرية باشتعال النيران في المباني.