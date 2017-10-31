«نعم وهذا ينطبق على البرلمان أيضا»
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن يؤكد، بعد أن علم أن رئيسة الحكومة تيريزا ماي تلقت تقريرا يشير إلى قيام شخصيات كبيرة في الحكومة بالتحرش بالنساء، ان مثل هذه الممارسات متفشية في البرلمان أيضا.
«إنه كباب تيلر سويفت»
هذا ماقاله صاحب مطعم متواضع في شمال لندن بعدما تناولت عنده الممثلة تيلر سويفت شطيرة لحم عقب تصويرها فيلم فيديو في منطقته. بقي أن نشير إلى أن «شطيرة سويفت»، البالغة ثروتها 200 مليون جنيها استرلينيا، تألفت من لحم دجاج مع الثوم والكركم والفلفل الأحمر.
«مغرور وحديث عهد بالنعمة»
بهذه الكلمات وصف وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني توم توجندات، الذي كان قد وصف هو الآخر جونسون بأنه مجرد مهرج.
«إنني بالنهاية أب ولدي الكثير من المسؤوليات وعلي الاعتناء بصحتي»
كبير أعضاء لجنة التحكيم في برنامج «إكس فاكتور» سايمون كاويل (58 سنة)، الذي كان قد تعرض لحادث سقوط على الدرج مؤخرا، يتعهد بالاهتمام بنفسه على نحو أفضل من أجل تربية ابنه الصغير إيريك (5 سنوات)