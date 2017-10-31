قال أطباء في الهند إن واحدا من التوأم الملتصق عند الرأس فتح عينيه، بعد أربعة أيام من العملية الجراحية التي أجريت لفصلهما. واستجاب الطفل «جاغا» البالغ من العمر عامين لبعض الأوامر البسيطة، مثل تحريك أطرافه.

ويعيش الطفل حاليا على جهاز تنفس صناعي، وهو بحاجة إلى إجراء غسيل للكلى بشكل يومي، لأنه يعاني مشاكل فيها. أما شقيقه، ويدعى كاليا، فلم يعد للوعي بعد ويعاني من نوبات تشنج.

وأجرى العملية فريق طبي مكون من 30 طبيبا، وهي المرة الاولى التي تجري فيها مثل هذه العملية الأولى من نوعها بمستشفى حكومي في العاصمة دلهي.