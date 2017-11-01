قتلت امرأة في فيرجينيا، السبت، في حادثة غريبة أثناء قيادة سيارتها على طريق سريع.



وأعلنت السلطات في الولاية الواقعة شرقي الولايات المتحدة أن ماريسا هاريس، 22 عاما، من ماريلاند، قتلت جراء سقوط صبي، من أعلى، على سيارة الدفع الرباعي التي كانت تقودها.

وتوفيت هاريس على الفور في مكان الحادث، بينما نجا الصبى البالغ من العمر 12 عاما من اصابات خطيرة.

وأوضحت الشرطة أن الصبي قفز من فوق جسر يعبر الطريق السريع، ليسقط على سيارة المرأة وهي من طراز فورد اسكيب 2005.

ولم تضح ملابسات سقوط الصبي على الفور، لكن السلطات قالت إنها تحقق في الحادث باعتبارها "محاولة انتحار".

وكانت هاريس تتابع دراساتها العليا في جامعة ماريمونت وتخطط للمفارقة للعمل في مجال مساعدة الأطفال على مواجهة الاكتئاب.

وقالت الشرطة إن هاريس كانت تقود سيارتها برفقة صديقها الذى أمسك عجلة القيادة فور الحادث، ونجح في إيقاف السيارة على جانب الطريق، ولم يصب بأي أذى.