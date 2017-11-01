شهدت مصر خلال اليومين الماضيين حملة نسائية وانتفاضة كبيرة ضد سياسي ومحامٍ شهير يدعى نبيه الوحش، طالب باغتصاب مرتديات الجينز الممزق مؤكدا في تصريحات فضائية له أنهن يستحقن ذلك.

وأعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه عن رفضهم التام للتصريح الصادر عن المحامي نبيه الوحش، في إحدى القنوات الفضائية والتي قال فيها: "البنت اللي مش بتحافظ على نفسها وتدعو الناس إنها تعاكسها ولابسة بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني".

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في بيان لها الأحد، عن بالغ استيائها واستنكارها لخروج مثل هذه التصريحات المشينة والمخجلة والتي تعتبر دعوة صريحة للتحرش والاغتصاب، مؤكدة أن هذا التصريح مخالف للدستور المصري الذي يكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضد المرأة، والأغرب من ذلك أن تصدر هذه التصريحات من محامٍ منوط به الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الجريمة وتحقيق العدل، مشددة أنه لا يليق وصف جرائم مثل الاغتصاب وهتك العرض بأنها واجب وطني.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس سوف يتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام ضد المحامي المذكور والمحطة التليفزيونية وضد الجريدة لأن هذا التصريح يعتبر تحريضا صريحا على التحرش والاغتصاب مما يهدد الأمن والسلم العام، موضحة أيضا أن المجلس قد تحرك فور خروج هذا التصريح المشين بتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد المحامي نبيه الوحش، وضد القناة التي أذاعت البرنامج، وضد الجريدة التي نقلت الحوار.

وأهاب المجلس القومي للمرأة بجميع وسائل الإعلام لمنع ظهور مثل هذه الشخصيات والتصريحات المثيرة للجدل والتي تحض على نشر العنف ضد المرأة في المجتمع واحتقار المرأة والتقليل من شأنها.

وكان المحامي والسياسي نبيه الوحش قد طالب خلال لقاء له بفضائية العاصمة باغتصاب الفتيات اللائي يرتدين الجينز الممزق معتبرا أن ذلك واجب وطني ومؤكدا أن الفتاة التي تكشف جسدها من خلال ارتداء هذه الملابس تدعو الشباب للتحرش بها.

وقال إنه تعرض لهجوم شديد على مواقع التواصل بسبب ذلك التصريح مؤكدا أنه طالب بتغليظ العقوبات والقوانين بشأن التحرش الجنسي وتابع "يجب على الفتاة احترام نفسها كي يحترمها الآخرون، فحماية الأخلاق أهم من حماية الحدود".