انتهى فريقٌ علميٌّ نمساوي من المختصين بعلوم الفضاء من إجراء تجربةٍ في صحراء محافظة ظفار جنوب سلطنة عُمان، تحاكي الحياة فوق سطح المريخ بهدف محاكاة العيش على الكوكب الأحمر.

وقال مدير المهمة التي أطلق عليها اسم "أمادي-18"، ألكسندر سوكيك من منتدى الفضاء النمساوي لوكالة "فرانس برس"، الأحد: "نريد محاكاة العيش في المريخ، ولذا فإننا نحتاج إلى مكانٍ يشبه المريخ قدر الإمكان، وقد وجدناه هنا في عُمان".

وأضاف سوكيك لدى وصول الفريق إلى موقع المخيم: "هنا سيحط رواد الفضاء الآتون من كوكب الأرض بعد رحلة في الفضاء لمدة ستة أشهر؛ طبعاً في محاكاة تخيلية".



وتابع: "نحتاج إلى إجابات عن الكثير من الأسئلة قبل أن نسافر إلى المريخ، حتى نكون مستعدين بشكل جيد عندما ننطلق في رحلتنا الفعلية".