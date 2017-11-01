من النظرة الأولى، سوف تدرك أن ذلك الكلب، من فصيلة تشيواوا، خارج عن المألوف، حيث إن الجرو الصغير يزن فقط نحو 4 أرطال، ولكن لديه أرجلًا طويلة لا تتناسب إطلاقًا مع هيئته القصيرة.

ومع ذلك فإن شهرة الكلب "رومبلستيلتسكين" في صفحات الإنترنت لم تكن بسبب شكل جسمه الغريب، ولكن لأسباب أخرى.

فوفقًا لما نشره موقع "الدايلي ميل" البريطاني فقد اكتسب الكلب الصغير شهرته بعد أن كشفت مالكته تيفاني فورتونا، من ولاية نيو جيرسي، كيف قام رومبلستيلتسكين بأكل مالكه السابق للبقاء على قيد الحياة.

وقد كتبت تيفاني في صفحة Dogspotting المختصة بشؤون الكلاب في موقع فايسبوك، أنه للنجاة بحياته اضطر إلى أكل مالكه بعد وفاته في المنزل.

ومنذ ذلك الحين انتشر ذلك المنشور بصورة كبيرة بين مستخدمي فايسبوك الذين تضاربت أراؤهم حول تلك القصة الغريبة، قائلين إنه لديهم العديد من المشاعر حول الكلب الصغير.

وبالحديث عن المنشور الذي نشرته تيفاني في فايسبوك، فقد قالت: "لقد تبنيت هذا الجرو الصغير منذ سنة من مأوى للحيوانات بسبب وفاة مالكه".

وإلى هنا بدا المنشور عادياً إلى حد كبير، ويبدو أن الجرو قد بدأ حياة جديدة سعيدة مع مالك جديد، ولكن تيفاني قامت بإضافة غريبة جعلت المنشور ينتشر بصورة كبيرة، بعد أن وصل إلى 4000 إعجاب، وما يزيد على 800 تعليق.

وبحسب ما ذكرت تيفاني، فقد بقي صاحب الكلب ميتاً مدة أسبوعين قبل أن يتم العثور على جثته، وفي ذلك الوقت اضطر الجرو إلى أكله للبقاء على قيد الحياة، حيث كان يتضور جوعاً.

كما أضافت: "تبدو سيقانه غريبة الشكل، حيث إن طولها جعلها تشبه الطاولة، وهو يحب الطعام وينام كثيرا".

وقد تباينت ردود الأفعال حول قصة الكلب، فهناك من اعتبره مناضلًا من أجل حياته، وهناك من عبّر عن خوفه الشديد من ذلك الحادث.