قضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس المذيعة #دعاء_سيد_صلاح، مقدمة برنامج "دودي شو" على قناة النهار، حضوريا لمدة 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقررت المحكمة إلزام المذيعة بسداد كفالة مالية وتعويض مجني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

وكان المحامي أشرف ناجي قد أقام دعوى ضد المذيعة حملت رقم 9724 لسنة 2017، واتهمها فيها بالتحريض على الفسق، وارتكاب عمل خادش للحياء، حيث ظهرت على فضائية "النهار" خلال برنامجها "دودي شو" ببطن منتفخة كأنها حامل لتتحدث عن قضية الأم العازبة.

وظهرت المذيعة عقب انتشار قصة الفتاة هدير مكاوي التي لقبت بأول "سنجل ماذر"، وكانت قصتها مثار جدل في مصر بسبب معركتها مع شاب غرر بها وأنجبت منه طفلا ثم تنكر لها ولابنها، حيث قررت المذيعة عمل حلقة عن القصة وعن قصة أخرى لفتاة طلبت الاتفاق مع شاب على الإنجاب منه بدون زواج ومقابل مبلغ مالي.

وخرجت الإعلامية في برنامجها وهي ترتدي ملابس حمل غير لائقة، وظهرت "وكأنها حامل"، وقدمت الحلقة بعنوان "اشتري راجل"، وشرحت كيفية أن تكون الفتاة أما عازبة لو أرادت.

وذكرت المذيعة أن الفتاة من الممكن أن تكون أما بدون زواج، ويمكنها الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان.



وقررت نقابة الإعلاميين وقتها إيقاف المذيعة نظرا لتجاوزها وتناولها لأمور مخالفة للشرع ومنافية لآداب وقيم المجتمع.