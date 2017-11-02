أصدرت محكمة دبي حكمًا بسجن امرأة ورجلَين من الجنسية النيجيرية لمدة ستة أشهر؛ وذلك بتهمة ابتزازهم سائحًا سعوديًّا بعد تصويره عاريًا في أحد الفنادق.

ووفقًا لسجلات المحكمة، فإن المتهمين هددوا الضحية بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوه بدفع مبلغ 1000 درهم وساعة يده.

وأشارت إلى أن الضحية عقب تنفيذ طلبات العصابة توجَّه إلى الشرطة، وأبلغ عن الحادثة؛ فتم الإيقاع بالمتهمين، وإخضاعهم للتحقيقات.

وكان المتهمون قد نصبوا كمينًا لرجل سعودي عقب الحديث معه عن طريق برنامج عبر الإنترنت، وتم استدعاؤه إلى أحد الفنادق للاجتماع، واعتدوا بالضرب عليه هناك، وجردوه من ملابسه، وصوَّروه عاريًا لابتزازه للحصول على المال.

ووفقًا لصحيفة “جلف نيوز” البحرينية، فإن محكمة دبي وجَّهت للمتهمين تهم الابتزاز وإساءة استخدام الاتصالات والسرقة، مشيرة إلى أنه سيتم ترحيل المتهمين بعد قضاء عقوباتهم في السجن.