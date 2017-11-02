بماذا ستشعر إذا وجدت دبّاً داخل سيارتك؟ بالتأكيد الأمر مخيف.



فقد فوجئ رجل كندي بوجود دب في المقعد الخلفي لسيارته، يبدو أنه قد تسلل من النافذة المفتوحة، وفقاً لما يوضحه الفيديو الذي نشره موقع "الدايلي ميل" البريطاني.



ويظهر الفيديو الدب وهو يتسلق من المقعد الخلفي، بينما يقوم مالك السيارة بإصدار أصوات لإخراجه من السيارة، وبالفعل يخرج سريعاً من النافذة حيث دخل.



وقد كتب ناشر الفيديو الذي تم تصويره يوم الأول من حزيران الماضي، في صفحات الإنترنت ساخراً "لقد تسلل هذا الدب ذاته إلى المنزل! يبدو أنه من الأفضل ترك النوافذ مفتوحة لهذا الضيف".

ويمزح قائلًا: "لحسن حظي أنه لم يكن نائماً في السيارة عند ذهابي إلى العمل".