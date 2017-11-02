اختار الشاب الألماني لوكاس روتفوكس (25 عاماً) وزوجته، قضاء شهر العسل بعد زواجهما مؤخراً في مكة المكرمة، وقضاء رحلة إيمانية بين المشاعر المقدسة، مستعينين بأحد المرشدين التابعين للهيئة الوطنية للسياحة والآثار.



وأوضح لوكاس وفقاً لـ “المدينة”، أن فكرة قضاء شهر العسل في مكة المكرمة جاءت بالاتفاق مع زوجته، لبدء حياتهما برحلة إيمانية، زارا خلالها المسجد الحرام والمعالم التاريخية والإسلامية الأثرية، مثل مكتبة مكة المكرمة والأحياء المركزية، والتجول في المشاعر المقدسة كمنى وعرفات ومزدلفة.



وأضاف أنه استعان بالمرشد السياحي عبدالله الذويبي الذي اصطحبه وزوجته لزيارة معرض عمارة الحرمين ومصنع كسوة الكعبة المشرفة واطلعا على جهود المملكة في رعاية وعمارة الحرمين الشريفين والعناية بهما، ووجدا كل رعاية وترحيب وقضيا أجمل الأوقات في العاصمة المقدسة.