روى اللاعب السابق عبدالله وبران ملابسات ما حدث معه إبان الغزو العراقي للكويت، والأيام التي عاشها في الرياض بعد فراره من بلاده.



وقال وبران إنه لم يكن لديه غير الملابس الرياضية التي يرتديها حيث كان في معسكر تدريبي قبل قدومه للرياض، وذهب لحي النسيم ووجد شبانا يلعبون الكرة، وطلب اللعب معهم لتسلية وقته فرفضوا في البداية قبل أن يوافقوا بعد عدة أيام.



وأضاف وبران خلال حديثه في برنامج "كورة" مع الإعلامي تركي العجمة على شاشة "خليجية"، إنه عثر على أهله في الرياض، حيث قابل أخاه الأصغر طلال صدفةً في أحد شوارع البطحاء بعد شهرين قضاهما في الرياض، وأخبره طلال أن والدتهما وبقية الأسرة معه.



وأبان أنه ترك السكن الذي كان يعيش فيه وانتقل للسكن مع أهله في حي أم الحمام، وبعدها طلب من والدته المغادرة للعب مع المنتخب الكويتي لكنها رفضت وأصرت على أن يبقى معهم في الرياض.