قال علماء إنه لم يثبت بالدليل أن شراب المكملات الغذائية الذي يباع من خلال متاجر الإنترنت «يساعد» في تراجع فعلي لمرض ألزهايمر. ولم ترصد نتائج التجارب التي شملت مرضى تناولوا مشروب «سوفينيد»، الحفاظ على ذاكرة المرضى وقدراتهم على التفكير.

وقال المشرفون على الدراسة التي أجريت في مؤسسة «لانسيت» للعلوم العصبية إنه يلزم إجراء دراسات أكبر لتسليط الضوء على ما إذا كان المنتج يمكنه أداء الهدف المرجو منه. وأضافوا أنه ينبغي للمستهلكين معرفة أن شرب زجاجة بقيمة 3.49 جنيهات استرليني «ليس علاجا».

وتقول الشركة المنتجة «نوتريشيا» إن المشروب الذي تنتجه ينبغي تناوله بمعرفة طبيب أو ممرضة مختصة أو صيدلي.