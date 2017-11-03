الفتاةعائشةالعيسى، صاحبة مقطع "عيوش ويه ويه"، والتي حازت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، غابت عن المدرسة يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما أثار قلق زميلاتها، أن تكون قد انقطعت عن الدراسة، أو انتقلت إلى مدرسة أخرى، لكن أخاها "عبدالله"، نفى هذا كله، أو أن تؤثر عليها الشهرة في دراستها، لكن كل ما في الأمر، أنهم شاركوا في برنامج "صباح العربية" ، مما استدعى غيابها بعد الاستئذان المسبق من إدارة المدرسة، وأكد عبدالله، استمرار انهمار العروض الفنية، على "عيوش"، وهي سعيدة بذلك.



حظر التصوير داخل أسوار المدرسة



من جهتها حظرت إدارة المدرسة كافة منسوباتها، تصوير "عيوش"، داخل أسوارها، وتوعدت المخالفين بالإجراءات النظامية، بحسب "تعميم داخلي"، جاء فيه: "نظراً للفيديو المتداول للطالبة عائشة العيسى بوسائل التواصل الاجتماعي، ورغبة الكثير من المتطفلين تداول أخبارها عن قرب، فإن إدارة المدرسة تهيب بجميع منسوباتها وتحذر من تصويرها بتاتاً داخل أسوار المدرسة، وأن مَنْ يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة والتحقيق لما في ذلك من انتهاك خصوصية الطالبة".



بدوره، أعرب شقيق الطالبة "عيوش"، عبدالله العيسى، عن شكره لإدارة المدرسة على هذه البادرة الطيبة، التي تنم عن حرص على استقرار الطفلة داخل المدرسة، بعيداً عن أي أضواء قد تؤثر على تحصيلها العلمي.