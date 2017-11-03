ظهرت 3 سيدات بصور صادمة في “محكمة التاج” في مدينة “بورنموث” في إنجلترا، حيث ظهرن بوجوه متورمة صعبت معها عليهن الرؤية، وذلك بسبب قيام أحد الأطباء بعلاجهن بحقن “البوتكس”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عانت كل من مارسيل كينج والتي تبلغ من العمر 62 عامًا، وجوزيت شيبارد، 46 عامًا، وكارول كينجسكوت، 57 عامًا، من آثار شديدة تسببت في أضرار طويلة الأمد، بعد معالجتهن من قبل الطبيب أوزين ميلين.

وقالت كينج:” إنها شعرت بعد العلاج بأنها أحرقت مثل السيجارة، الطبيب قال لي (لا ألم لا مكسب) عندما كنت أشتكي له من الألم”.

ويخضع ميلين، للمحاكمة لإلحاقه ضررًا جسديًا خطيرًا بالسيدات، ولادعائه المزعوم بأنه طبيب مدرب في حين لا يعترف المجلس الطبي العام بتسجيله، حيث ترك ثلاث سيدات في منتصف العمر يعانين من ألم شديد بعد معالجتهن باستخدام إبر كبيرة ومحلول “بوتوكس” مزيف وخطير.

وعرضت لجنة المحكمة صور وجوه السيدات المشوهة، والتي التقطت بعد إجراء حقن البوتكس على جبينهن.