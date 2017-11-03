قال مسؤولون عن الحياة البرية في سريلانكا الأربعاء إن عمال إنقاذ استخدموا جرافة لحفر خندق وتحرير فيل بري محاصر في بئر كبيرة في منطقة أنورادهابورا بشمال البلاد مما جعله يتمكن من الخروج.

وأظهرت لقطات لعملية الإنقاذ التي استمرت 3 ساعات الثلاثاء الحيوان المحاصر وهو يئن في حيرة ويحرك خرطومه ليحاول الخروج من البئر بعدما انحشر فيه وسط الطين الذي وصل إلى صدره.

وتمكن الفيل في نهاية المطاف من الخروج من البئر وتوجه إلى غابة قريبة مسترشدا بإشارات أطلقها عمال الإنقاذ.

ولم يتضح على الفور كيف سقط الحيوان الضخم في البئر.

ويتعرض الموطن الأصلي للأفيال في سريلانكا للتهديد كما تتضررطرق الهجرة الخاصة بها مع إزالة المزيد من الغابات لإفساح المجال لمشروعات التنمية.

وتقول المؤسسة العالمية للحياة البرية إن الفيل السريلانكي معرض للانقراض إذ يصل عدد الأفيال من هذا النوع إلى ما يتراوح بين 2500 و4000 بانخفاض نحو 65% بالمقارنة مع أعدادها في بداية القرن التاسع عشر.