أنتجت شركة فولكنر “موبيل” الألمانية مؤخرًا منزلًا متحركًا على عجلات، يعتبر من أكثر البيوت المتحركة تطورًا، إذ يحتوي على عدة غرف ومطبخ شامل ومرآب للسيارات.



وبإمكان هذا المنزل البالغ طوله 40 قدمًا ويدعى “فولكنر موبيل بيرفورمانس” أن يحمل سيارة مرسيدس أو فيراري أو “بي ام دبليو” في مرآبه الواقع أسفل العربة، مستخدمًا رافعة هايدروليكية لإنزال السيارة أو إعادتها إلى مكانها داخل المرآب.



وأشارت ستيفاني فولكنر، مديرة الشركة، إلى أن المنتج الجديد يضم مطبخًا متطورًا غير متوفر في معظم المنتجات المماثلة في العالم.



وقالت: بالفعل منزل على عجلات وهو مصمم لعملائنا من رجال الأعمال ومدراء الشركات، الذين يسافرون غالبًا ويريدون أن يقرروا موعد الرحلة دون عناء ودون قلق من تقلبات الطقس، والذين يريدون الإقامة في مكان خاص بهم.”