شب حريق هائل في قصر تمتلكه سيدة مصرية يقع بالقرب من قصر باكينغهام الملكي بالعاصمة البريطانية لندن، واهتمت صحف بريطانيا بالخبر وبصاحبة القصر.



وذكرت الصحف البريطانية الصادرة، الثلاثاء، أن قصر هذه السيدة المصرية من تصميم المهندس المعماري السير ماثيو ويات، وكان يعيش فيه إيان فليمينج مؤلف أفلام جيمس بوند.



وذكرت أن القصر مكون من 4 طوابق، وتضررت بشكل كبير بسبب الحريق، حتى إن الطابق الأرضي والقبو والأدوار الأولى احترقت بشكل كبير، بينما تضررت الأدوار الثانية والثالثة بنسبة 30%، لكن لم يصب أحد من السكان بأذى.



القصر المحترق الذي نال اهتمام البريطانيين تمتلكه عارضة الأزياء المصرية نيفين الجمال التي تبلغ من العمر 38 عاما، وتنتمي لعائلة الجمال المعروفة في مصر.



وينتمي لنفس العائلة العميل المصري في إسرائيل رفعت الجمال الشهير برأفت الهجان، والدكتور محمد الجمال الطبيب الخاص للملك فاروق، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ومحمود الجمال الزوج السابق للفنانة ليلى علوي.