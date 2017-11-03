نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، قبل أيام، عدة تسجيلات صوتية "مرعبة"، جمعتها من أكثر من مركبة خلال تجوالها في الفضاء ومرورها بأكثر من كوكب في المجموعة الشمسية.



وبثت الوكالة 22 تسجيلا صوتيا، من بينها واحد لأصوات البرق على كوكب المشتري، وبدا ثانيا وكأنه هدير أمواج، وثالثا لرياح عاصفة، ورابعا كان من الصعب تمييزه على وجه الدقة.



وأصل هذه الأصوات موجات راديو التقطتها الأجهزة الحساسة للمركبات، وحولها علماء الفضاء إلى موجات صوتية، فبدت كما يظهر في التسجيل المرفق. ومن شأن هذه التسجيلات أن تعزز فهم العلماء للكون.



الأصوات بأهمية الصور



وقال علماء "ناسا" إن هذه الأصوات تساوي في أهميتها أهمية الصور التي تلتقطها مركبات الوكالة، ويمكن من خلالها الوصول إلى تفسير ظواهر فضائية لم تكن معروفة من ذي قبل، واكتشاف أخرى جديدة.



وكان أكثر التسجيلات -التي بثتها "ناسا" على خدمة "ساوند كلاود" على الهواتف الذكية- وضوحا، ذلك الذي رصدته مركبة فضاء خلال مرورها في 24 يونيو‏ 2016 بالقرب من كوكب المشتري.



وقال عالم الفيزياء الفلكية النظرية من المعهد الكندي للفيزياء، مات روسو، إن "كوكب زحل هو أكثر الكواكب ضجيجاً في النظام الشمسي".