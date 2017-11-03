المطبخ مكان مميز لإعداد العديد من وجبات الطعام الشهية، لكنه في نفس الوقت يمكن أن يكون موقعاً خطيراً، فالآلات الحادة، وأواني الطبخ الساخنة منتشرة في كل مكان. لذلك لا بد من توخي الحيطة والحذر، عند دخول المطبخ.



وحرصاً على سلامة ربة المنزل وباقي أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تجنب فشل بعض وصفات الطعام، تقدم صحيفة هافينغتون بوست، مجموعة من الأشياء، التي يجب تجنب فعلها في المطبخ:



1- لا تحاولي التقاط السكين إذا وقعت على الأرض، فيمكن أن تجرحي وتؤذي نفسك.



2- لا تضيفي الدقيق الجاف أو نشاء الذرة إلى سائل ساخن، حيث ستتشكل كتل يصعب التعامل معها.



3- لا تستخدمي قطعة قماش مبلولة، لفتح الفرن أو حمل الأواني الساخنة، فالحرارة تنتقل بشكل أسرع عبرها.



4- لا تضعي طبق زجاجي ساخن على سطح مبلل، أو مقلاة ساخنة على سطح زجاجي، حيث يمكن أن تؤدي الحرارة إلى تحطم الزجاج.



5- لا تقدمي وجبة الطعام قبل تذوقها، فغالباً ما تحتاج إلى المزيد من الملح أو التوابل.



6- لا تنسي أن تغسلي يديك بعد تقطيع الفلفل الحار، لتجنب تعرض عينيك لحرقة شديدة في حال ملامستهما للفلفل.



7- لا تخلطي بين صودا الخبيز وبودرة الخبيز (البيكنغ باودر)، فعلى الرغم من أن كلاهما تصنفان من الخمائر، إلا أن كلاً منهما تعمل بطريقة مختلفة عن الأخرى.



8- لا تستخدمي السكين لإزالة بقايا الطعام عن لوح التقطيع، فهذا يتسبب بتلف شفرتها الحادة بشكل سريع.



9- لا تخلطي الماء مع الزيت الساخن، فهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، وربما تحرقي يديك ووجهك.



10- تجنبي تحريك الأرز، فالحصول على نتيجة مرضية، يستوجب طهي الأرز على نار هادئة دون تحريك.