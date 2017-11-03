للحذاء دور هام خلال فترة الحمل، فهو لا يحمي فقط من الإصابات والجروح، وإنما أيضاً من الإنزلاق، ومن فطريات القدم، ومن مشكلة القدم الرياضي، كما يحمي مفصل القدم من الالتواء، وأهم من ذلك يمكن أن يخفّف أعراض احتباس الماء في القدمين حال حدوثه. إليك أهم النصائح الخاصة باختيار الحذاء أثناء الحمل:



الفليب فلوب: نعل الشاطئ أو (الشبشب أو الشحاطة) من الأحذية المناسبة للحمل لأنه لا يتطلّب الانحناء لربطه. كل ما عليك التأكد من أن النوع الذي وقع عليه اختيارك لا يسبب الإنزلاق.



حذاء العمل دون كعب: للعمل واللقاءات سيناسبك الحذاء المغلق شرط أن يكون ارتفاع كعبه قليل جداً أو دون كعب لتشعري بالراحة عند ارتدائه والمشي به لفترة من الوقت.



الصندل المسطّح المغلق: لا يناسب أي نوع من الصنادل خلال هذه الفترة، الأنسب هو الصندل المسطّح المغلق المصنوع من قماش أو نسيج قوي وناعم. سيناسبك هذا الصندل كثيراً في مرحلة ما بعد الولادة.



حذاء المشي: من الضروري اختيار الحذاء الرياضي المناسب للمشي والنشاط البدني بعناية. لابد أن يكون هذا الحذاء متماسكاً، يحافظ على ثبات القدم ومفصل القدم كي تتفادي الإصابات أثناء المشي أو القيام بتمارين. وفي الوقت نفسه لابد أن يكون هذا الحذاء مريحاً للقدمين تماماً مع توفيره الدعم الكافي للقيام بالحركة البدنية.