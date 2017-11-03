هل سألت نفسك ذات يوم ما سبب نجاح فنان في حفل له أو أغنية معينة، وإخفاق أدائه في حفلة أخرى؟، وهل تساءلت لماذا يبدو صوت البعض هزيلاً بعض الشيء هنا وفي مكان آخر قوي وله حضوره على المسرح؟ بمعنى أنه يكون "في يومه"، بلا شك أن هذه الأسئلة لا يدركها ولا يشعر بها سوى الجمهور العاشق الراصد لكل شاردة وواردة في مسيرة نجمه، هذا الالتصاق يكسب الجمهور خبرة تراكمية للتمييز بين حضور الفنان في مناسبة وأخرى.



وأجاب الملحن والباحث الموسيقي سليم الحلو في كتابه "أصول الموسيقى العربية" عن هذه الأسئلة، وربط بين الممارسات الحياتية وحلاوة الصوت، حيث ذكر أن الفنان لابد أن يحصل على كفايته من النوم وأن يمارس "الرياضة المعتدلة" ويسكن في مكان يدخله ضوء الشمس والهواء النقي ويبتعد عن المساكن ذات الهواء الرطب، وعليه أن يمارس الغناء على الريق صباحاً لأنه "يزيد الصوت حسناً وجلاءً وقوة وطلاوة" على حد وصفه، بشرط عدم "الارتفاع إلى الطبقات الحادة التي يعجز الصوت الوصول إليها" وهذه نصيحته.



وأشار الحلو إلى نقطة مهمة لها علاقة بقوة حضور الصوت أو ضعفه، وهي الابتعاد عن التعب والهموم والأكل والشرب الضار الذي يرتبط بصحة الإنسان حيث قال: "ما يضر الأصوات من المآكل والمشارب الدخان (التبغ)، الماء المثلج، السمك المقلي وكل شيء مقلي بالزيت والفول السوداني والمشمش والنبق والبطيخ".



وعن سفرة الفنان يوم الحفلة واصل الباحث الموسيقي سليم الحلو نصائحه: "يجب الابتعاد في ذات اليوم الذي يراد فيه الغناء عن المخللات والبلح والتفاح والخس والسفرجل والأجاص وأن لا يتعرض إلى هواء بارد ".



ولأن بعض الفنانين سيصابون بنقصان حاد في الوزن جراء هذه الحمية الفنية لم يفت على الباحث الذي زود المكتبة العربية بعدد من الكتب الموسيقية أن يزود الفنانين بقائمة أطعمة مهمة لأصواتهم، وكانت أولى نصائحه لهم بالعنب واستهلاك قصب السكر ولبان المستكة والبقوليات المسلوقة والمرقة الدسمة واللحوم، وكذلك الغرغرة بماء السفرجل المدقوق، وشرب كوب من الحليب بعد تفويره ليلياً قبل النوم.



آراء أخرى



وإن اختلفت الأغنية الشرقية عن الغربية في المقامات الموسيقية إلا أن الباحثين يتفقون على عوامل القوة والضرر للصوت البشري، حيث حذرت "جيني ديفا" مدرسة الصوتيات والموسيقى في أحد المعاهد بكاليفورنيا، الفنانين من الكافيين الموجود بـ(الشاي الأسود والقهوة والشوكولاتة والكولا)، إضافة إلى التدخين معتبرة بأن هذه الأشياء جميعها عوامل تسبب الجفاف للحنجرة على حد ما ذهبت إليه، ناصحة الفنانين بكوب واحد فقط من القهوة يومياً دون زيادة وتجنب ذلك ليلة الحفلة.



وقالت ديفا: "هناك أطعمة تسبب إفراطاً في إفراز البلغم مثل الأطعمة الحارة ومنتجات الألبان والحمضيات والموز، ومعها لا يمكن الغناء لذا علينا تجنبها".



وأضافت: "المثلجات كالآيسكريم تسبب تقلصاً في العضلات يضر بالصوت، وكذلك الحلويات المصنعة على الفنان تجنبها لأنها تعطيه طاقة مؤقتة ثم تعود به إلى الخمول والتعب".