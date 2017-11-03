رصدت دراسة حديثة تعثرا في الاتجاه المتصاعد منذ سنوات طويلة نحو مزيد من المساواة بين الجنسين على مستوى العالم.



وأظهرت الدراسة أن الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والمشاركة الاقتصادية والسياسية اتسعت لأول مرة هذا العام منذ عام 2006.



وجاء في الدراسة: "التطور البطيء لكن المستمر منذ عقد في تحسين المساواة بين الجنسين تعثر عام 2017".



وبحسب الدراسة، احتلت ألمانيا المرتبة رقم 12 خلف فرنسا بين 144 دولة شملها البحث.



ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع مستوى ألمانيا في وضع المساواة بين الجنسين لمركز واحد، بينما كانت تحتل ألمانيا المركز الخامس في قائمة عام 2006.



وتصدرت أيسلندا والنرويج وفنلندا القائمة هذا العام.