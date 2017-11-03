نشر موقع قناة "رؤيا" الأردنية، على تويتر خبرا يقول إن السفارة البريطانية في العاصمة الأردنية عمان منحت "قطا" مشردا صفة دبلوماسية، بعد أن أنقذته من شوارع مدينة عمان.



ونقل الموقع عن حساب القط بالمرستون مسؤول القطط في وزارة الخارجية البريطانية على تويتر، قوله إن المسؤول الأعلى للقطط في مكتب وزارة الخارجية في لندن أصدر قرارا بتعيين القط الأردني المسمى "لورنس عبدون" بمنصب كبير صائدي الفئران في السفارة.



وأشير إلى أن سفارة بريطانيا لدى الأردن أنشأت حسابا للقط الدبلوماسي "لورنس عبدون" ، نسبة لأحد أحياء عمان، على موقع تويتر.