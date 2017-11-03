قالت امرأة سعودية شُفيت من مرض سرطان الثدي، إن زوجها هو أول من تخلى عنها عقب مرضها، كما سعى للزواج بأخرى، بمجرد أن بدأت تتلقى العلاج.



وأوضحت أن الزوج يعاني من "فوبيا" الخوف من الأمراض، وأنه بمجرد أن بدأت تتلقى العلاج، بدا وكأنه خاف من المرض، وتخلى عنها وتركها بشكل كامل، وإن لم ينفصلا شرعا كزوجين لوجود أطفال بينهما.



وأضافت أنه قال لها إنه مستغنٍ عنها، وطلب منها أن تبقى مع الأولاد، وقال لها هذا بيتك، وسعى للبحث عن زوجة أخرى مباشرة، وأن ذلك الموقف جعل الحياة تختلف عليها لأنه كان صعبا.



وأشارت المرأة، وتُدعى سارة محمد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "سيدتي"، المذاع على "روتانا خليجية"، إلى أن إيمانها بالله سبحانه وتعالى، والدعم النفسي الذي تلقته من المستشفى ومن أسرتها، ساعداها كثيرا على تجاوز المحنة، حتى تم الشفاء من المرض.