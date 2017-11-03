نشرت مجلة فوربس الأميركية مساء الأربعاء الماضي قائمتها السنوية للنساء الـ 100 الأكثر نفوذا في العالم، وضمت سيدة أعمال سعودية رجاء القرق وسيدتين من الإمارات هما لبنى القاسمي ولبنى العليان ولأول مرة إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القائمة للعام السابع على التوالي، تلتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وحلت ميليندا غيتس، زوجة الملياردير الأميركي بيل غيتس ورئيسة مؤسسة بيل آند ميليندا غيتس الخيرية، في المرتبة الثالثة، تلتها سيدة الأعمال الأميركية شيريل ساندبيرغ كبيرة مسؤولي التشغيل في شركة فيسبوك، ثم المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز الأميركية ماري بارا.

وضمت قائمة فوربس لهذا العام سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان في المرتبة 59.