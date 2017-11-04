نشرت الملحقية الشرطية بسفارة دولة الإمارات في واشنطن، بالتعاون مع شرطة مدينة فيرفاكس، "فيديو توجيهي" يرشد المواطن الإماراتي إلى الإجراءات الواجب اتباعها مع الشرطة على الأراضي الأمريكية.

وحسب الفيديو الذي بثته شرطة أبو ظبي على صفحتها على موقع "يو تيوب"، فإن من تستوقفه الشرطة أثناء القيادة عليه أن يقف على يمين الطريق، ويضع يديه على مقود السيارة دون حراك، وألا يتحرك حتى يسمح له الشرطي بذلك، وهذه الإجراءات تساعد على إتمام عمل الشرطي أثناء التوقيف.

وتنصح الشرطة بألا تشير لوحة أرقام السيارة إلى ديانة قائد السيارة أو أصوله ودولته، ويكتفي بوضع لوحة أرقام صادرة من الولاية التي يقيم بها، كما يجب على قائد السيارة أن يدرك إمكاناتها، ويعرف حدود قدراته على القيادة والسيطرة على السيارة، خصوصًا إذا كانت قوية وسريعة، وذلك من أجل السلامة، وبالطبع لابد من القيادة بحذر.