هل تستمتعين بطعم اللحوم الحمراء المشوية مع مختلف الإضافات وعلى رأسها صلصة الباربيكيو، البابريكا، الأوريغانو وغيرها؟ ففي حين أنّ هذه المكونات لطالما إرتبط إستخدامها بتتبيل اللحوم، آخر ما قد يخطر ببالكِ هو اللجوء إلى السكر في هذا الخصوص... ولكن بعد قراءة المقال، ستغيرين رأيك ِعلى الأرجح، وتبدئين برش القليل من السكر على قطع اللحوم الحمراء النيئة قبل شيها!

للجصول على النتيجة المثل، من الأفضل اللجوء إلى السكر الأسمر، أي الذي يكون باللون البني. في الواقع، من المهمّ أن تلجئي إلى طريقة رش السكر الأسمر على اللحوم ليس فقط لتحسين طعمها، بل لقوامها أيضاً، فهي ستساهم في جعلها طرية وغير صعبة المضغ، خصوصاً عند طهيها بشكل كامل.

تستطيعين إستخدام طريقتين فعالتين في هذه الخصوص:



طريقة الفرك: يمكنكِ وكما في الصورة أعلاه وضع طبقة من السكر على اللحوم قبل طهيها، ويفضّل أن تمزجيها في تلك الحالة مع مكونات أخرى تعزّز الطعم. فعلى سبيل المثال، أخلطي 3 مقادير من السكر الأسمر، مقدارين من البابريكا الحلوة، 44 مقادير من الملح ومقدار من الفلفل الحار لنتيجة لذيذة.



طريقة النقع: إلجئي إلى هذا الأسلوب إن كنتِ تمتلكين المزيد من الوقت؛ عليكِ أن تضيفي السكر إلى المزيج الذي يحلو لكِ من مكونات، وترك اللحوم فيه لتنتقع أقّله لمدّة 20 دقيقة. في تلك الحالة تكون النتيجة أضمن وأشهى.