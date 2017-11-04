السلع المزيفة أو ما يعرف بجرائم الغش التجاري ظاهرة تجارية واقتصادية تهدد اقتصادات ومصالح الدول، حيث بلغت قيمة الصناعة العالميّة المُزيفة حوالي 460 مليار دولار.

ولا تقتصر عملية التزييف على السلع البسيطة فقط، ولكنها تتضمن أيضاً جزءاً كبيراً من السلع الفاخرة التي يتم تزييفها بتقنية عالية، بحيث يصعب على العين البشرية تمييز الفرق.

وقد قامت شركة إنتروبي (مقرها في نيويورك، التي أسَّسها أشليش شارما وهو حاصل على دكتوراه في جامعة نيويورك) بابتكار ماسح ضوئي صغير محمول، يُمكن استخدامه للتمييز بين السلع الزائفة والأصلية، والتحقق من صحة المنتجات الفاخرة.

يتصل هذا الماسح مع هاتفك الذكي، ويعمل جنباً إلى جنب مع تطبيق مُخصّص له.

كيف يعمل الجهاز؟

إذا أراد المستخدم أن يقوم بعملية تقييم للمنتج، هل هو زائف أم أصلي، يمكنه أن يضع هذا الماسح الضوئي على الجهاز مباشرة، ثم عليه أن يفتح تطبيق Entrupy على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي (iOS)، ويتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في التطبيق لالتقاط الصور.

يلتقط هذا الماسح الضوئي صوراً مجهريّة ذات جودة عالية، بعد ذلك يقوم بمقارنة هذه الصور مع قاعدة بيانات ضخمة تحوي ملايين الصور لأكثر من 30,000 خامة مُصمّمة من قِبل العلامات التجارية التي تتمتع بشعبية كبيرة في العالم، من أجل كشف الفرق بين المنتج الحقيقي وبين النسخة المزيفة من المنتج ذاته.

يقول أشليش شارما، وهو أحد مؤسسي شركة انتروبي "إن تقنية إنتروبي هي مزيج من التعليم الآلي والمجهري"، وأضاف "نقوم بتدريب خوارزميات التعلم الآلي لدينا لالتقاط البيانات من ملايين الصور المجهرية، مثل الملمس والتباين والطوبولوجيا والأشكال الهندسية، والتحف الفنية الصغيرة مثل الخدوش الصغيرة والتفاصيل التي لن تكون قادراً على رؤيتها بسهولة، ويتم تغذية هذه التفاصيل في نظام التعليم الخاص بهذا المنتج، وهو ما يسمح بتحديد صحته".

وهل يصلح هذا الجهاز للكشف عن أي منتج؟

هذا الماسح يقتصر حالياً على منتجات الحقائب، لكن من الممكن أن تتوسع هذه التكنولوجيا لتشمل العديد من أنواع المنتجات الأخرى قريباً. وقد اختبرت الشركة بالفعل مجموعة متنوعة من السلع، وسيتم توسعة وظائف الجهاز في المستقبل القريب، ليكون بإمكان المجهر تقييم المواد المختلفة، بدايةً من الملابس ونهايةً بالإلكترونيات.

ويمكن الاستفادة من هذا الماسح الضوئي من خلال نظام الإيجار الشهري، حيث تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 99 دولاراً لخمس عمليات مسح، و399 دولاراً مقابل 30 عملية مسح، و999 دولاراً مقابل 100 عملية مسح.