ترك أحد الأشخاص سيارته من نوع أودي، التي تفوق قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني، في خدمة صف السيارات بمطار غاتويك البريطاني، بعد سفره إلى البرتغال.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الشخص تفاجأ بعد عودته من البرتغال، حين اكتشف أن سيارته استخدمت وسارت أكثر من 8 كيلومترات.

وكان شون بيكرليغ، (30 عاما) من باكينغهامشاير، يعتقد أن سيارته "أودي S3" الزرقاء التي تبلغ من العمر خمسة أشهر، ستكون آمنة وسليمة خلال عطلته التي قضاها في البرتغال لمدة أسبوع، ولكن حدث العكس.

ووجد بيكرليغ أن أحد السائقين، من خدمة الصف، استخدم سيارته في طريق مزدوج وبسرعة بلغت 131mph في الساعة (210 كلم في الساعة).

واستخدم مالك السيارة كاميرا "داش كام" من أجل اكتشاف ماذا جرى خلال مدة غيابه، فتفاجأ بسيارته تسير بسرعة جنونية في طريق مزدوج.

وذكر بيكرليغ "أي شخص دخل السيارة وشغلها ستبدأ الكاميرا في التسجيل.. داش كام تقدم كل التفاصيل حول الرحلة كالتاريخ والتوقيت والسرعة ومكان الرحلة.."

وقالت إدارة المطار "خدمة صف السيارات في مطار غاتويك تأخذ مسؤوليتها في رعاية المركبات على محمل الجد".

وتابعت "تعرفنا على الموظف وتم طرده.. ونعتذر للسيد المتضرر".