كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن المغنية البريطانية الشهيرة أديل رفضت عرضا ضخما من مليارديرات عرب.

وقالت الصحيفة إن أديل (29 عاما) تلقت عرضا بـ 1,3 مليون دولار أمريكي، للغناء أمام أثرياء عرب في حفل خاص، لكنها رفضته لقضاء بعض الوقت في بيتها.

ونقلت الصحيفة تلك المعلومة عن المغني الأسترالي، غوي سباستيان، الذي أكد أنه كان مع مدير أعمال أديل عندما رفض الأخير العرض المغري، موضحا أنها لن تستطيع قبوله لانشغالها هذا الأسبوع بالاعتناء بحديقتها.

وتتمتع النجمة العالمية حاليا بإجازة طويلة بعد أن حققت 70 مليون دولار في العام الماضي، من الجولات الموسيقية والمبيعات لألبومها الأخير، علما أنها حازت على العديد من الجوائز في مجال الموسيقى وأبرزها “غرامي”.