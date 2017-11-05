اكتشف علماء دواءً جديدًا قادرًا على إذابة الدهون المتراكمة داخل الشرايين، ما يعدّ "انفراجة كبيرة" في مكافحة أمراض القلب.

وأكّد العلماء أن هذه التركيبة الدوائية يمكن أن تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بعد اختبار جرعة واحدة فقط من الترودوسكيمين على الفئران، حيث ساعدت في علاج تصلب الشرايين لديها، وهو المرض الذي يسبب مجمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. بحسب "روسيا اليوم".

ويعتقد الباحثون أن هذا الدواء "يحاكي" آثار ممارسة الرياضة؛ نظرًا لأنه ينشط إنزيم الوقاية، كما يفرز إنزيما آخر يمنع الالتهابات وتصلب الشرايين لفترة طويلة.

وقال الخبراء، إن النتائج التي توصلوا إليها، كشفت أن لهذا الدواء القدرة على "الحد بشكل كبير من الوفيات" نظرًا إلى أن مرض القلب هو السبب الأول للوفاة على مستوى العالم؛ حيث يسفر سنويًّا عن مصرع 17.7 مليون شخص.

وقالت البروفيسور ميريلا ديليبيجوفيتش، من معهد جامعة أبردين للعلوم الطبية، التي قادت الدراسة، في تصريح لصحيفة ديلي ميل: "نعلم أن هذا الدواء كشف آثاره المفيدة على الحد من الالتهابات لفترات طويلة في مرض السكري من النوع الثاني، ولأن هذا المرض أيضًا يعد عاملًا في تصلب الشرايين، أردنا معرفة ما إذا كان له فوائد للقلب والأوعية الدموية أيضًا".

وأشارت إلى أن الاختبارات الأولية أظهرت فوائد الدواء على الفئران. مشددة على ضرورة إجراء مزيد من التجارب والبحوث لمعرفة ما إذا كان له التأثير ذاته على البشر.

وكشفت الأبحاث السابقة، أن وجود نقص في هذا الأنزيم له تأثير وقائي ضد تشكيل تصلب الشرايين، وهو ما دفع فريق البحث إلى اختباره على الفئران المعدلة وراثيًّا.