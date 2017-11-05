تمكن خبير طيران من جعل رحلة في الدرجة الاقتصادية أكثر رفاهية دون دفع مزيد من الأموال، كما يؤكد.



ويقول خبير الطيران وإيجاد الرحلات المنخفضة التكاليف غيلبرت أوت إنه يستعين بحيلة يطلق عليها "الكراسي الموسيقية"، وفق ما أوردت مجلة "بيزنيس إنسايدر" الأميركية الجمعة.

ويوضح أن الحيلة تتمثل في تحميل تطبيق ExpertFlyer، الذي يرسل للمستخدم تنبيهات بشأن المقاعد الشاغرة بعد أن اعتذر أصحابها من السفر على سبيل المثال، وهنا ينبغي حجز المقاعد في المكان المجاور لهذه المقاعد حتى يحظى المسافر بصف كامل له دون أموال إضافية.

وأكد أنه جرب الأمر مرات عدة ونجح في ذلك، لكنه أكد أن المسافر قد يواجه صعوبة ما يستلزم محاولات عدة حتى قبيل الصعود على متن الطائرة، وذلك طبعا في الرحلات التي فيها بعض المقاعد الفارغة.

وقال إن التطبيق يعرض رسوما بيانية تظهر المقاعد الشاغرة ويرسل للمستخدم تنبيهات في حال شغور أخرى.

وأوضح أن المسافر الذكي يرى الطائرة مثل لعبة الكراسي الموسيقي متى شغرت مقاعد يسارع للحجز فيها.

وأضاف أنه يمكن طرح السؤال على وكيل السفر أمام البوابة الصعود بشأن تغيير مقعده مع إعطائه رقم المقعد الذي يكون جواره فارغا.