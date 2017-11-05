أظهر مقطع فيديو، نشر على موقع يوتيوب" معركة حامية الوطيس بين نحلة ضخمة ودبور. فمن سيخرج منتصرا ؟ النحلة التي تعمل ما في وسعها لحماية عسلها أم حشرة الدبور؟



وحقق المقطع مشاهدات قياسية، على اعتبار أن "الفائز" في المعركة أنهى القتال بطريقة مفاجئة وغير متوقعة.

ويظهر الفيديو لحظات طويلة من الصراع بين النحلة والدبور، انتهت بانتصار قوي للدبور، إذ تمكن في نهاية المطاف من قسم النحلة إلى قسمين.

وبدا الجزء الأعلى من النحلة وما تبقى لها من أرجل يتحرك لوحده بشكل لا يصدق في نهاية المعركة.

وبعد نهاية المعركة، طار الدبور آخذا معه نصف الحشرة، فيما بقى النصف الثاني ساقطا على الأرض.