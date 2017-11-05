تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لأقصر خطبة جمعة، أمس، عدد كلماتها 10 كلمات لخطيب مسجد حى الشرفة بمدينة أم الفحم بالقدس المحتلة، وبشكل مختصر فاق به الخطبة البتراء التى أداها الخليفة الأموى زياد بن أبيه الأخ غير الشقيق لمعاوية بن أبى سفيان، والتى خالف فيها النظام المعهود فى الخطابة ليفوقه خطيب فلسطينى فى تجاوز العرف الزمنى، واختصار خطبتين إلى خطبة واحدة، بحيث إن مدة الأذان فاقت زمن الخطبة.



وقال خطيب صلاة الجمعة فى مسجد حى الشرفة: "البلد مش بسلام والسبب إحنا.. والحل وقفة سلام وأقم الصلاة".



وقال رواد موقع التواصل، إن خطبة الجمعة المختصرة والدقيقة والتى تصيب معانيها الهدف المنشود من منطلق خير الكلام ما قل ودل، فى ظل الوضع الذى تشهده مدينة أم الفحم من أعمال عنف وجرائم وإطلاق نار آخرها كان إطلاق نار وسطو مسلح على صراف نقود قرب مبنى البلدية فى أم الفحم.