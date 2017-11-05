أثارت جريمة قتل بشعة ارتكبها مواطن مصري، بحق زوجته وابنته، موجة غضب واستنكار لدى سكان منطقة البساتين التابعة للعاصمة المصرية القاهرة، حيثُ أقدم رب أسرة يعمل “جزارًا” على قتل الضحيتين بطريقة وحشية كما لو كانتا “خرافًا”.

وبدأت تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا رسميًا من مواطن يفيد بتلقيه اتصالًا تليفونيًا من شقيقه الذي يعمل “جزارًا”، يخطره فيه بذبح زوجته وابنته التي لم يتجاوز عمرها 17 عامًا، في حين هرب نجلاه أثناء ارتكاب الجريمة، إلى جانب إصابته نتيجة فشله في الانتحار.

وانتقل رجال الأمن لمقر الواقعة، وتبين أن الزوج قام بارتكاب جريمته ضد زوجته وابنته، بسبب التصرفات الخاطئة والسلوك السيئ لهما، بحسب الأقوال الأولية للمجرم، إلى جانب عدم تمكنه من قتل طفليه الآخرين لهروبهما أثناء الواقعة.

ونقل رجال الأمن الجثتين للمشرحة، وفقًا لقرار النيابة العامة، الخميس، بإحالة جثتي سيدة وابنتها إلى مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن حالتيهما.

وجاء قرار النيابة بعد العثور على الجثتين وسط بركة من الدماء داخل الشقة، والقبض على المتهم، الذي حاول الانتحار بعد الجريمة لكنه فشل في التخلص من حياته، في حالة صحية حرجة، حيثُ تم نقله على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج وسط حراسة مشددة، ليتم فيما بعد استكمال سماع أقواله.