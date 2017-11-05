يمكن لحيوان مفترس أن يشعر بأن الأمومة شيء عظيم، ربما هذا ما يلخصه فيديو قصير تم تصويره في حديقة حيوان بولاية إنديانا الأميركة، حيث يتخلى النمر عن شراسته ويبدي التعاطف من وراء حاجز زجاجي مع امرأة حامل ويحاول تلمس بطنها المتكور.

الفيديو انتشر على شبكة الإنترنت، وفيه تبدو ناتاشا الحامل في الأسبوع الـ 27 وهي تلتقط صوراً سيلفي مع النمر، أثناء رحلة قامت مع عدد من الأصدقاء، إلى حديقة حيوان بوتاواتومي في ساوث بيند.



وقامت صديقتها بريتاني سميث أوسبورن، بتوثيق هذه اللحظات الرائعة بواسطة كاميرا الهاتف الجوال، وحيث يبدو أن النمر مولع بناتاشا في المقام الأول، ومن ثم يحاول أن يربت على بطنها بلطف، من وراء زجاج الأمان حيث يقبع النمر في قفصه بالحديقة.



ويسمع في الخلفية صوت الأصدقاء المرافقين، وردة فعلهم على هذه اللحظات الحلوة وهم يقولون للأم الحامل: "أرهِ بطنك.. أرهِ بطنك".

ضحك أم رعب؟



وقالت واحدة من النساء كذلك عن هذه اللفتة اللطيفة: "لا أعرف ما إذا كان المرء سوف يضحك أم يشعر بالرعب.. إنه أليف فعلاً".

وقامت سميث أوسبورن بمشاركة الفيديو على صفحتها بفيسبوك قبل أن ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعديد المواقع على الإنترنت عموما.



وكتبت سميث: "لقد أدركنا أن النمر كان مهتما جداً بذلك الشيء القابع وراء تكوّر البطن".



وأضافت أنها تحمست لالتقاط هذه المشاعر بالكاميرا، في أول زيارة تقوم بها لحديقة الحيوان في حياتها.

التواصل مع الطبيعة



وقد علق متحدث باسم حديقة الحيوان في وقت لاحق على الفيديو، قائلا: "إن هذا هو السبب في إنشاء حديقة الحيوان، حيث يكون للناس التواصل مع الطبيعة".



وتعتبر حديقة بوتاواتومي الجنوبية من أقدم حدائق الحيوان في ولاية إنديانا، وفقا لموقعها الرسمي، وقد أنشئت لأول مرة في ربيع 1902 كبركة متواضعة للبط.



ويعرض هذا المتنزه الآن الحياة البرية بما يصل إلى 400 حيوان عبر 23 فدانا، وقد شهد زيادة كبيرة في عدد الزوار خلال العقد الماضي.