حقق مدرب كونغفو صيني رقماً قياسياً عالمياً في تحطيم أكبر عدد من ثمار الجوز بقبضته العارية خلال 55 ثانية فقط، ودخل بذلك سجل غينيس للأرقام القياسية. وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره يوم الأربعاء في مدينة فوشان بمقاطعة غوانغدونغ الصينية، خبير الفنون القتالية “فو لي ويغون” وهو يسحق بقبضته 302 من ثمار الجوز خلال أقل من دقيقة.

وكان السيد فو لي قد حطم الرقم القياسي العالمي الذي حققه رجل هندي في عام 2012 حين سحق 212 جوزة في دقيقة واحدة فقط.

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو، لقي رواجاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على عدد مشاهدات كبيرة بعد أيام قليلة من نشره، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.