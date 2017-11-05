يحاول شاب أن يحصل على راتب زوجته التقاعدي بعد وفاتها، وذلك بعدما رفضت الخدمات الاجتماعية إعطاءه إياه.

وكان الشاب الأرجنتيني موريسيو أوسولا قد تزوج من قريبته البالغة من العمر 91 عاماً عندما كان عمره 23 عاماً.

وادعى الشاب موريسيو بأن رغبة يولاندا توريس الأخيرة كانت الزواج منه في شهر نيسان من العام الماضي، أي قبل 14 شهراً على وفاتها بسبب تعفّن الدم.

وعندما طالب الشاب براتب زوجته التقاعدي رفضت السلطات طلبه بعدما قال الجيران للمحققين إنهم لا يعرفون شيئاً عن هذا الزواج.

وتعهد موريسيو بأنه مستعد للذهاب الى المحكمة العليا اذا لزم الأمر ليثبت حقه بالحصول على راتب أسبوعي.

وقد انتقل موريسيو للعيش مع قريبته بعد انفصال والديه قبل 8 سنوات، وكان الشاب لا يزال طالب حقوق عندما تزوج منها في شباط عام 2015.

وأوضح موريسيو أن قرار الزواج جاء بعدما وعدته يولاندا بمساعدته على اكمال دراسته التي كان يخطط للتخلي عنها بعد انفصال والديه.