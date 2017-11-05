أعلن في العاصمة البرطانية لندن، عن افتتاح متجر متكامل للزواج، حيث بإمكان الأزواج القيام بكل ما يريدون، وشراء كافة الأمور المتعلقة بحفل الزفاف وغير ذلك من مكان واحد.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البرطانية فإن “معرض الزفاف، يتألف من قسم الملابس الرجالية، وصالون تجميل وحتى العطور وقسم خاص لتجهيزات العروس وأقاربها”.

وذكرت الصحيفة أن المتجر يتعهد بمصاحبة المقبلين على الزواج في “جولة ساحرة لمدة 75 دقيقة” لعرض أحدث الاتجاهات في الزفاف والإلهام عبر جميع عناصر عملية التخطيط لحفل الزفاف، ويتم الوصول إليه وفقًا لموعد محدد، واستقبال الزوار من قبل “مستشار”.

وبعد ذلك، ينقل الزوار إلى أماكن العطور لتجربة مجموعات من العلامات التجارية بما في ذلك روجا دوف وجو مالون، ومن ثم جولة في أقسام الشعر، الماكياج والجمال مع العلاجات لكل من الرجال والنساء التي يشرف عليها اثنان من المتخصصين العالميين.

ويشمل المتجر كذلك، “بوتيك للهدايا”، وقسم مجوهرات، وتصميمات لبعض من مصممي الأزياء الأكثر شهرة في العالم، إذ يمكن للعرائس الحصول على مجموعة مذهلة من الملحقات والأحذية والملابس الداخلية وملابس وصيفة الشرف و زي الأم.

ويعطى الزوار في نهاية جولتهم، نسخة من كتاب “تخطيط الزفاف” في متناول اليد، كتذكار يشمل بالتفصيل الموردين والعلامات التجارية التي يعتقد الاستشاريون أنها تعكس أسلوبهم الشخصي.

وتبلغ تكلفة الجولة التي تستغرق 75 دقيقة حوالي 50 جنيها إسترلينيا وتشمل مشروبًا لأربعة أشخاص، بالإضافة إلى الدخول المجاني إلى النادي لمدة 12 شهرا، فيما تبلغ تكلفة الأزاوج البالغة 60 دقيقية للأزياء مبلغ 30 جنيها ويتضمن المشورة الشخصية من مصممي الزفاف.