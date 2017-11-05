انقلبت سيارة زفاف عروسة بالمنوفية، ولقيت مي حسانين 24 سنة، العروسة مصرعها بعد إصابتها بنزيف في المخ.

وقال الدكتور أسامة الفيومي، مدير مستشفى أشمون العام، إن العروسة كانت حالتها سيئة نتيجة تعرضها بنزيف حاد بالمخ والحوض والبطن بالإضافة لكسر في الحوض وأماكن متفرقة بالجسم أدي الهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتم نقلها لمستشفى أخرى، وأشار إلى أن العريس تلقى العلاج اللازم داخل المستشفى، وتم عمل اللازم وإجراء كافة الفحوصات التى كشفت بوجود كدمات وسجحات في أماكن متفرقة بالجسم وحالته الصحية مستقرة وتماثل الشفاء.

وكان العروسين تعرضا لحادث مروع أسفر عن انقلاب السيارة أثناء زفافهما للقاعة المعدة للحفل بطريق سنتريس الباجور بالمنوفية.