«بصراحة لا أتحدث مع أي منهم حتى الآن»

المغني زين مالك يؤكد، خلال لقاء مع صحيفة «يو إس ويكلي»، أنه لايزال يقاطع فرقة «ون دايركشن» الموسيقية التي كان عضوا فيها، ويقول إن التقدم في السن والبعد لعبا دورا في ابتعاده عنها.