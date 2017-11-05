«نعم اكتشفنا مواد إباحية في الكمبيوتر الخاص به»
ضابط الشرطة البريطانية بوب كويك يؤكد أنه وفريقه عثروا خلال التحقيق في تسرب للمعلومات الحكومية الرسمية، على مواد إباحية في كمبيوتر داميان غرين نائب رئيسة الحكومة ليضيف بذلك فضيحة جديدة أخرى إلى ملف الفضائح التي تعصف بأعضاء البرلمان والحكومة البريطانيين هذه الأيام.
«إنني فخورة بالطبع بها فهي تسير على نفس خطى أمها»
فيكتوريا بيكام، نجمة فرقة «سبايس غيرلز» سابقا ومصممة أزياء حاليا، بعدما اكتشفت أن ابنتها هاربر ـ 6 سنوات ـ قد ورثت عنها قدراتها الغنائية عندما تشاركتا معا في أداء أغنية «أنت فقط كل ما أريده في عيد الميلاد» للنجمة ماريا كاري.
«يبدو أن هذه أحدث غزوة غرامية له»
ملاحظة ظريفة وساخرة لأصدقاء نجم الغناء ميك جاغر ـ 74 سنة بعدما شوهد بصحبة فتاة جميلة جديدة ـ 23 سنة ـ بينما تحمل عشيقة أخرى له طفله الثامن.
«من الواضح أنه يريد أن يبدو بأفضل مظهر»
تعليق للصحافة الفنية بعدما أجرى عارض الأزياء جيريمي ماكونيل عمليتين تجميليتين لزراعة الشعر في رأسه وذقنه في تركيا مؤخرا.
ماذا وجدت الشرطة البريطانية على كمبيوتر نائب رئيس الحكومة؟.. وما هي أحدث غزوة غرامية لنجم الغناء ميك جاغر؟.. وأسباب إجراء عارض الأزياء جيريمي ماكونيل لعمليات تجميل