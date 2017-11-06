تعيش مدن كثيرة حول العالم أزمات مرور لا تنتهي، أغلبها يعود إلى الزحام وسوء حالة الطرقات وأحيانا إلى الفوضى وعدم احترام إشارات المرور، لكن سائقين في مدينة سيدني الأسترالية يعانون من مشكلة من نوع آخر ربما لا يخطر على بال كثيرين.



ويغتنم السياح في المدينة الشهيرة فرصة زيارة المنطقة خلال فصل الخريف، لالتقاط صور "ساحرة" مع أشجار "الجاكاراندا" وورودها الأرجوانية الخلابة، لكن السائقين يبدون انزعاجهم أكثر فأكثر من الضيوف.

وبحسب ما نقلت "ديلي ميل" فقد أدى إقبال السياح على شوارع يكثر فيها شجر "الجاكاراندا" إلى عرقلة تامة لحركة المرور.

وقالت رئيسة مجلس محلي في شمال سيدني، إنه بات من الصعب أن يقود الناس سياراتهم دون أن يصيبوا أحدا، ذلك أن السياح يقفون في وسط الطريق غير عابئين بحركة المرور.

وأضافت أن الكل يعشق الشجر وجماله، لكن لا أحد يريد حصول أذى للسياح الزائرين على الطريق.

وتكثر الورود ذات اللون الأرجواني بشكل لافت، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، في مناطق من شمال سيدني.