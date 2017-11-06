كشف الأمير خالد بن طلال عن تطورات إيجابية في حالة ابنه "الوليد"، مبيناً أنه تمكن من رفع كفه اليمنى بزاوية 90 درجة، كما ارتفع ضغطه إلى 200، ووصلت دقات قلبه إلى 90.

وقال الأمير خالد إن هذه المؤشرات في حالة ابنه تدل على مدى الوعي الذي هو فيه، ولا يشعر به الآخرون، سائلاً المولى- عز وجل- أن يمن عليه بالشفاء.

وأوضح أنه بسبب انخفاض صفائح الدم لدى ابنه من وقت لآخر، اضطر الطبيب لأخذ خزعة من نخاع العظم، وجاءت نتائج فحصها جيدة، مضيفاً: "رب ضارة نافعة" فإنه بسبب هذا الإجراء المؤلم ارتفع ضغط "الوليد" إلى 200، ودقات قلبه إلى 90، وحرك كفه الأيمن بزاوية 90 درجة، وكان يحرك كفه أكثر كلما زاد عليه الألم.







