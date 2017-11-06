ينتشر على متجر غوغل للتطبيقات الجوالة "غوغل بلاي" نسخة مزيفة من الإصدار الخاص بالأعمال من تطبيق واتساب.

وتحمل الشركة المطورة للتطبيق اسم "Whasp. Business Inc"، وما هو مفاجئ أن لها تقييما جيدا على متجر التطبيقات رغم أن بعضهم وصف تطبيقها بـ" التطبيق الزائق" و"سارق البيانات".

واحتوت بعض تعليقات المستخدمين شكاوى بأنهم غير قادرين على تسجيل الدخول إلى التطبيق، فيما اشتكى آخرون من كثرة الإعلانات.

ورغم أن هناك العديد من تطبيقات واتساب المزيفة على "غوغل بلاي" إلا أن هذه النسخة مثيرة للمشاكل لأنها تحاول خداع المستخدمين بنسخة منتظرة من التطبيق مخصصة لاستخدامات الأعمال، وهي متوفرة حاليا لعدد قليل من المستخدمين بغرض الاختبار.

ورغم أن النسخة الأصلية من تطبيق "واتساب للأعمال" لم تبصر النور بعد، فإن النسخة المزيفة تظهر في مرتبة متقدمة جدا عند البحث عبر متجر غوغل.

ولا تزال النسخة المزيفة من تطبيق "واتساب للأعمال" متوفرة للتحميل لحظة كتابة هذه السطور، رغم أن الشركة المطورة غيرت اسمه إلى Update WhatsApp Messenger.

والهدف من تطبيق واتساب الخاص بالأعمال توفير صلة وصل بين مستخدميه والشركات التي ترغب بتقديم خدماتها للزبائن.