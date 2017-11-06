ألقى شاب سعودي بنفسه عبر نافذة شقة يقيم فيها مع زوجته ووالدته بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، ما أدى لتعرضه لإصابات خطيرة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغاً بأن شاباً سعودياً في الثلاثين من العمر ألقى بنفسه من شقته ببندر بلقاس، وتعرض لعدة إصابات نقل على إثرها لمستشفى بلقاس المركزي.

وتبين لفرقة المباحث التي باشرت التحقيق في الحادث أن الشاب يقيم برفقة زوجته ووالدته، وأنهما منعتاه من الخروج من الشقة، فألقى بنفسه من النافذة على الأرض، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

من جهته، أوضح مصدر طبي أنه يشتبه في إصابة الشاب بكسر في قاع الجمجمة، إلى جانب تعرضه لكسر في الذراع، وكدمات بالوجه، مبيناً أنه تم تحويله لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال علاجه.